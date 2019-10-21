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Коршков набрал очки в 6-й игре кряду за фарм-клуб «Торонто». На его счету победный буллит

02:11
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«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Кливленд» — 6:5. На счету форварда хозяев Егора Коршкова результативная передача, победный буллит, 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и показатель полезности «-2».

Коршков набрал очки в шестой игре кряду. На его счету 7 очков — 5 голов и 2 результативные передачи.

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