Коршков набрал очки в 6-й игре кряду за фарм-клуб «Торонто». На его счету победный буллит
02:11
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Кливленд» — 6:5. На счету форварда хозяев Егора Коршкова результативная передача, победный буллит, 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и показатель полезности «-2».
Korshkov ?— David Nestico (@davidnestico200) October 20, 2019
MARLIES WIN! 6-0-0 ? #MarliesLive pic.twitter.com/5GTiDDgNjO
Коршков набрал очки в шестой игре кряду. На его счету 7 очков — 5 голов и 2 результативные передачи.
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