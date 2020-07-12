Коршков и Михеев примут участие в тренинг-кэмпе «Торонто»

«Торонто» огласил список хоккеистов, которые будут готовиться к возобновлению сезона. В тренировочный лагерь приглашены два российских нападающих: Егор Коршков и Илья Михеев, сообщает сайт «Кленовых листьев».

Off to summer camp.



Phase 3 Return to Play roster announced. #LeafsForever pic.twitter.com/GncCslBpO6 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) July 12, 2020

Отметим, согласно решению НХЛ и профсоюза, любой игрок может отказаться от участия в возобновленном сезоне без каких-либо финансовых потерь. На принятие решения у хоккеистов есть 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона.