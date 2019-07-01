Корписало подписал однолетний контракт с "Коламбусом"

Голкипер Йонас Корписало продлил контракт с "Коламбусом" на один год, сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне он принял участие в 27 матчах в регулярном сезоне, в которых одержал 10 побед. В среднем за игру 25-летний вратарь пропускал 2,95 шайбы, отражая 89,7% бросков.

– Сезон-2019-20 предоставит Корписало отличную возможность проявить себя в НХЛ, – цитирует сайт "жакетов" генерального менеджера Ярмо Кекалайнена. – Уверен, что он готов к этому вызову. Он играл редко за последние три сезона, это может быть сложно, особенно для молодого вратаря, но у него есть все, что нужно, чтобы стать успешным вратарем в этой лиге – размеры, быстрота, атлетизм и страсть к победе.

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