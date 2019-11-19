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Коростелев покидает «Кливленд»

20:11
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Клуб Американской хоккейной лиги «Кливленд» расторг контракт с нападающим Никитой Коростелевым. 22-летний россиянин получит статус свободного агента, сообщает Twitter команды.

Коростелев подписал контракт с «Кливлендом» перед началом сезона. Однако он не пробился в АХЛ и выступал в лиге Восточного побережья за «Джексонвилл», в 9 матчах набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус» 7.

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