Коростелев покидает «Кливленд»

Клуб Американской хоккейной лиги «Кливленд» расторг контракт с нападающим Никитой Коростелевым. 22-летний россиянин получит статус свободного агента, сообщает Twitter команды.

UPDATE: We've agreed with Nikita Korostelev on mutual release from AHL contract pic.twitter.com/MUGYsPNyYJ — Cleveland Monsters (@monstershockey) November 19, 2019

Коростелев подписал контракт с «Кливлендом» перед началом сезона. Однако он не пробился в АХЛ и выступал в лиге Восточного побережья за «Джексонвилл», в 9 матчах набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности «минус» 7.