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Кори Перри повторил рекорд Игоря Ларионова

08:00
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«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 во втором овертайме в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Победную шайбу забросил форвард Кори Перри, счет в серии стал 3-2 в пользу «Молний».

Перри стал вторым игроком старше 31 года, забросившим более одной шайбы в финальной серии Кубка Стэнли, в том числе забившим решающий гол в овертайме одного из матчей. Последним таким игроком был россиянин Игорь Ларионов, игравший за «Детройт». В возрасте 41 года и 187 дней он забросил решающую шайбу в четвертом матче финальной серии с «Каролиной».

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