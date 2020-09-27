Кори Перри повторил рекорд Игоря Ларионова

«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 во втором овертайме в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Победную шайбу забросил форвард Кори Перри, счет в серии стал 3-2 в пользу «Молний».

Перри стал вторым игроком старше 31 года, забросившим более одной шайбы в финальной серии Кубка Стэнли, в том числе забившим решающий гол в овертайме одного из матчей. Последним таким игроком был россиянин Игорь Ларионов, игравший за «Детройт». В возрасте 41 года и 187 дней он забросил решающую шайбу в четвертом матче финальной серии с «Каролиной».