Кори Перри – об уходе из "Анахайма": "Тяжело покидать место, в котором пробыл много времени"

Бывший нападающий "Анахайма" Кори Перри​ прокомментировал уход из команды, за которую он выступал на протяжении 14 лет.

– Жаль. Сколько хоккеистов провели тысячу матчей в одной команде? Не так много. Я был так близок к этому достижению. Увы, травмы тоже сыграли определенную роль, – цитирует 34-летнего Перри TSN.

Я не ожидал такого. Тяжело покидать место, в котором пробыл много времени. Однако я уважаю решение клуба. Не могу сказать, что ко мне относились плохо на протяжении этих лет. Все в организации были очень добры ко мне.

Кори Перри выступал за "Анахайм" на протяжении всей профессиональной карьеры. В 2007 году канадец стал обладателем Кубка Стэнли

В сезоне-2018/19 форвард набрал 10 (6+4) результативных баллов в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности "-14".

"Анахайм" подтвердил выкуп контракта Перри