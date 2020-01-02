Кори Перри: «Надеюсь, с Эллисом все в порядке»

Форвард «Далласа» Кори Перри отыграл только в 38 секунд в «Зимней классике» против «Нэшвилла» (4:2). На третьей минуте игры, когда он вышел на смену, его удалили до конца игры за хит против защитника Райана Эллиса. После игры Перри выразил надежду, что Эллис в порядке.

— Очень сожалею, что так вышло, — цитирует Перри официальный сайт НХЛ. — Надеюсь, что Эллис в порядке. «Зимняя классика» — это большое событие. К нему наверняка приехали сюда родные и близкие. Как и ко мне. Тяжело было досматривать этот матч из раздевалки. Много неприятных мыслей сейчас в голове. Очень надеюсь, что с Эллисом будет все нормально.