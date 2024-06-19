Перри: «Макдэвид тащит «Эдмонтон» на себе»

Нападающий «Эдмонтона» Кори Перри прокомментировал игру Коннора Макдэвида в пятом матче финальной серии с «Флоридой» (5:3).

«Макдэвид тащит команду на себе. Когда мы прижаты к стенке, он тот, кто взваливает все на свои плечи. Поэтому он лучший игрок в мире», — цитирует Перри ESPN.

Макдэвид набрал 4 очка во втором матче финала Кубка Стэнли подряд.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч серии пройдет 22 июня и начнется в 3:00 мск.