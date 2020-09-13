Кори Перри: «Худобин сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости»

Форвард «Далласа» Кори Перри оценил игру голкипера Антона Худобина в четвертом матче финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1). Россиянин в этой игре сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Антон нас очень выручил, — цитирует Перри официальный сайт НХЛ. — Делал ключевые сэйвы в критические моменты. Сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости. Несомненно, в этом матче Худобин снова дал нам преимущество».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.