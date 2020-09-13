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Кори Перри: «Худобин сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости»

09:40
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Форвард «Далласа» Кори Перри оценил игру голкипера Антона Худобина в четвертом матче финала Западной конференции против «Вегаса» (2:1). Россиянин в этой игре сделал 32 сэйва и был признан первой звездой матча.

«Антон нас очень выручил, — цитирует Перри официальный сайт НХЛ. — Делал ключевые сэйвы в критические моменты. Сражался за шайбы и даже не показывал признаков усталости. Несомненно, в этом матче Худобин снова дал нам преимущество».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/khudobin-steals-another-win-for-the-stars/c-319009118

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