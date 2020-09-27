Кори Перри: «Этим вечером мы должны были или победить, или умереть»

Нападающий «Далласа» Кори Перри стал автором победного гола в овертайме пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

— В такие минуты ты даже не думаешь о том, как сохранить выносливость, — приводит слова Перри сайт НХЛ. — Это финал Кубка Стэнли. Этим вечером мы должны были или победить, или умереть. Такой настрой, и в целом наша командная игра была хорошей. У нас в составе много парней, которые готовы сражаться. То, чего мы все хотим. Я забил победный гол, но это мог быть кто угодно. То, о чем мы всех просим. Вот так выйти и решить исход матча. Мы верим в свои силы в раздевалке, и это самое главное. Вера и стойкость остаются с нами на протяжении всего сезона.

Помню себя молодым парнем, который пришел в лигу. Мы смогли взять Кубок Стэнли, когда мне было 22 года. Прошло 13 лет, и теперь я могу снова сделать это — уже с нашей командой. Мы верим в раздевалке в свои силы. Это самое главное. Мы просто забьем гол в нужный момент — и пойдем дальше.