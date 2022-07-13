Копп получит почти 30 миллионов в «Детройте»

Нападающий Эндрю Копп продолжит карьеру в «Детройте», информирует TSN. За 5 сезонов он получит 28,125 миллиона долларов — по 5,625 миллиона в год.

28-летний американец, который провел почти всю карьеру в «Виннипеге», прошлый сезон заканчивал в «Рейджерс».

Самсонов — в «Торонто». Малкин остался в «Питтсбурге». Live открытия рынка НХЛ