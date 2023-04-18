Копитар стал вторым по количеству голевых передач в плей-офф в истории «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал 49-ю голевую передачу в плей-офф в своей карьере в НХЛ.

35-летний хоккеист набрал 4 (3+1) очка в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (4:3 ОТ).

Как сообщает сайт НХЛ, Копитар превзошел по количеству голевых передач в плей-офф в истории «Лос-Анджелеса» Люка Робитайла (48), став вторым после Уэйна Гретцки (65).

Счет в серии 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 20 апреля и начнется в 5:00 мск.