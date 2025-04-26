Копитар стал третьим игроком «Кингз» с 10 матчами с двумя очками в Кубка Стэнли

Нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар сделал две результативные передачи в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (4:7).

37-летний словенец стал третьим игроком в истории «Кингз» с 10 матчами в плей-офф НХЛ с двумя и более очками. Он присоединился к Люку Робитайлу (11) и Уэйну Гретцки (17).

В этом розыгрыше Кубка Стэнли Копитар набрал 7 (1+6) очков в 3 матчах.