Копитар показал, как поддерживает форму в домашних условиях

Капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар принял участие в популярном челлендже. Он сделал дома отжимания, усадив себе на спину своих детей.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список