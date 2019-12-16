Копитар обогнал Гретцки и вышел на четвертое место по очкам за «Лос-Анджелес»

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар вышел на четвертое место по очкам в составе команды за всю ее историю. Теперь у словенца 919 очков.

Anze Kopitar scored twice to leapfrog an elite name for sole possession of fourth place on the @LAKings' all-time regular-season points list. #NHLStats pic.twitter.com/Ut6D682u0B — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 16, 2019



Он обогнал Уэйна Гретцки, у которого 918 очков и пятое место. Лидерство по этому показателю принадлежит Марселю Дионне — 1307 очков.

Ранее «Лос-Анджелес» обыграл «Детройт» (4:2). Копитар в этой игре сделал дубль.

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