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Копитар обогнал Гретцки и вышел на четвертое место по очкам за «Лос-Анджелес»

08:28
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Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар вышел на четвертое место по очкам в составе команды за всю ее историю. Теперь у словенца 919 очков.


Он обогнал Уэйна Гретцки, у которого 918 очков и пятое место. Лидерство по этому показателю принадлежит Марселю Дионне — 1307 очков.

Ранее «Лос-Анджелес» обыграл «Детройт» (4:2). Копитар в этой игре сделал дубль.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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