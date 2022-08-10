Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic
Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг клубов НХЛ по эффективности контрактов.
Американский обозреватель поставил «Вашингтон» на десятое место рейтинга. В число худших контрактов клуба попали соглашения с российскими форвардами Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Контракт Кузнецова получил оценку три с плюсом, а соглашение Овечкина — три с минусом.
Самым худшим журналист The Athletic назвал контракт нападающего «Вашингтона» Никласа Бэкстрема. Он поставил ему двойку. Самым лучшим было признано соглашение защитника Джона Карлсона (четыре с плюсом).
36-летний Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летнее соглашение с «Вашингтоном» на 47,5 миллиона долларов. Годовой оклад игрока — 9,5 миллиона долларов.
У 30-летнего Кузнецова в 2017 году был заключен с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на 62,4 миллиона долларов. Зарплата игрока в год составляет 7,8 миллиона долларов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
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