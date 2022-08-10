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Сегодня, 08:49

Контракты Овечкина и Кузнецова стали одними из худших в «Вашингтоне» по версии The Athletic

Анна Горшкова
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг клубов НХЛ по эффективности контрактов.

Американский обозреватель поставил «Вашингтон» на десятое место рейтинга. В число худших контрактов клуба попали соглашения с российскими форвардами Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Контракт Кузнецова получил оценку три с плюсом, а соглашение Овечкина — три с минусом.

Самым худшим журналист The Athletic назвал контракт нападающего «Вашингтона» Никласа Бэкстрема. Он поставил ему двойку. Самым лучшим было признано соглашение защитника Джона Карлсона (четыре с плюсом).

36-летний Овечкин в июле 2021 года подписал 5-летнее соглашение с «Вашингтоном» на 47,5 миллиона долларов. Годовой оклад игрока — 9,5 миллиона долларов.

У 30-летнего Кузнецова в 2017 году был заключен с «Вашингтоном» восьмилетний контракт на 62,4 миллиона долларов. Зарплата игрока в год составляет 7,8 миллиона долларов.

Источник: https://theathletic.com/3467384/2022/08/03/nhl-contract-rankings/
Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
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НХЛ
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