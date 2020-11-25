Контракты Бобровского и Зайцева попали в число худших в НХЛ по версии ESPN

Интернет-портал ESPN составил список худших контрактов для каждого клуба Национальной хоккейной лиги. В этом списке оказались два представителя России.

У «Флориды» худшим посчитали контракт голкипера Сергея Бобровского. Соглашение 32-летнего россиянина с ежегодным окладом в 10 миллионов долларов действует до конца сезона-2025/26. Также у него в соглашении есть пункт о запрете на обмены.

Худшим контрактом «Оттавы» назван договор защитника Никиты Зайцева. У 29-летнего россиянина на руках соглашение до конца сезона-2023/24 с кэпхитом 4,5 миллиона. Также у него в контракте прописан пункт, согласно которому он может представить список из 10 команд, куда его нельзя обменять.