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Контракт Зайцева вошел в число худших в НХЛ по версии The Athletic

08:31
Никита Зайцев. Фото nhl.com
Никита Зайцев. Фото nhl.com
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Портал The Athletic составил десятку худших контрактов лиги по соотношению цена-качества. В этот список попал российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев. Он занимает шестое место в рейтинге, а его контракт с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/24.

Возглавил этот список защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, который будет зарабатывать 11 миллионов в год до конца сезона-2026/27. В тройку также попали защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуард Власик и нападающий «Баффало» Джефф Скиннер.

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