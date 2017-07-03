Контракт Торнтона с "Сан-Хосе" рассчитан на 8 миллионов долларов

Стали известны подробности сделки нападающего Джо Торнтона и "Сан-Хосе". Ночью 37-летний хоккеист продлил контракт с клубом на один сезон, за который, по информации CapFriendly, получит 8 миллионов долларов.
Отметим, что после этой сделки у "Акул" осталось 10,1 миллиона долларов под потолком зарплат. На данный момент у клуба 17 игроков находится на контрактах.
Торнтон выступает в составе "Шаркс" с 2005 года. В минувшем сезоне форвард провел 83 матча и набрал 52 (7+45) очка.
With Joe Thornton signed at $8M, the #Sharks have $10.1M in cap space with a roster of 17 (9F 6D 2G) pic.twitter.com/FAzwTgS5ll– CapFriendly (@CapFriendly) 3 июля 2017 г.