Контракт Кучерова вошел в число лучших в НХЛ по версии The Athletic
Портал The Athletic составил десятку лучших контрактов лиги по соотношению цена-качества. В этот список попал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.
27-летний нападающий занимает шестое место в рейтинге, а его контракт со средней зарплатой в 9,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
Возглавил список форвард «Бостона» Давид Пастрняк с зарплатой в 6,67 миллиона долларов на три сезона.
Рейтинг лучших контрактов НХЛ
Версия The Athletic
1. Давид Пастрняк («Бостон») — 6,67 млн долларов еще на 3 сезона;
2. Брэд Маршанд («Бостон») — 6,125 млн, 5 сезонов;
3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 6,3 млн, 3 сезона;
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 8,5 млн, 5 сезонов;
5. Ши Теодор («Вегас») — 5,2 млн, 5 сезонов;
6. Никита Кучеров («Тампа») — 9,5 млн, 7 сезонов;
7. Джейк Генцел («Питтсбург») — 6 млн, 4 сезона;
8. Виктор Хедман («Тампа») — 7,875 млн, 5 сезонов;
9. Остон Мэттьюс («Торонто») — 11,634 млн, 4 сезона;
10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 12,5 млн, 6 сезонов.