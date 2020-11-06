Контракт Кучерова вошел в число лучших в НХЛ по версии The Athletic

Портал The Athletic составил десятку лучших контрактов лиги по соотношению цена-качества. В этот список попал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

27-летний нападающий занимает шестое место в рейтинге, а его контракт со средней зарплатой в 9,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

Возглавил список форвард «Бостона» Давид Пастрняк с зарплатой в 6,67 миллиона долларов на три сезона.

Рейтинг лучших контрактов НХЛ

Версия The Athletic

1. Давид Пастрняк («Бостон») — 6,67 млн долларов еще на 3 сезона;

2. Брэд Маршанд («Бостон») — 6,125 млн, 5 сезонов;

3. Нэтан Маккиннон («Колорадо») — 6,3 млн, 3 сезона;

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 8,5 млн, 5 сезонов;

5. Ши Теодор («Вегас») — 5,2 млн, 5 сезонов;

6. Никита Кучеров («Тампа») — 9,5 млн, 7 сезонов;

7. Джейк Генцел («Питтсбург») — 6 млн, 4 сезона;

8. Виктор Хедман («Тампа») — 7,875 млн, 5 сезонов;

9. Остон Мэттьюс («Торонто») — 11,634 млн, 4 сезона;

10. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 12,5 млн, 6 сезонов.