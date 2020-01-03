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Контракт Ковальчука с «Монреалем». Условия договора

19:50
Илья Ковальчук. Фото AFP
Илья Ковальчук. Фото AFP
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Как уже сообщал «СЭ», нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем» до конца нынешнего сезона. Его зарплата составит 700 тысяч долларов.

Соглашение носит двусторонний характер. Это означает, что, если игрок окажется в АХЛ, то он заработает только 70 тысяч.

Летом 2018 года форвард заключил контракт с «Лос-Анджелесом» на три сезона со средней зарплатой в 6,25 миллиона долларов в год. Однако в декабре 2019-го «Короли» расторгли с 36-летним россиянином соглашение.

Это случилось после того, как Ковальчук получил все причитающиеся по контракту бонусы. В общей сложности, россиянин успел заработать 14 миллионов долларов.

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