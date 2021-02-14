Контракт Бобровского попал в число худших в НХЛ по версии The Hockey News

Интернет-портал The Hockey News составил список худших контрактов клубов Национальной хоккейной лиги. В этом списке оказался голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.

Соглашение 32-летнего россиянина с ежегодным окладом в 10 миллионов долларов действует до конца сезона-2025/26. Также у него в соглашении есть пункт о запрете на обмены.

Также в этот список попали: Дрю Даути («Лос-Анджелес», кэпхит 11 миллионов долларов до конца сезона-2026/27); Мэтт Дюшен («Нэшвилл», 8, 2025/26); Оливер Экман-Ларссон («Аризона», 8,25, 2026/27); Эрик Карлссон («Сан-Хосе», 11,5, 2026/27), Кэри Прайс («Монреаль», 10,5, 2025/26), Джейкоб Трауба («Рейнджерс», 8, 2025/26), Марк-Эдуард Власик («Сан-Хосе», 7, 2025/26).