Константинов включен в Зал славы штата Мичиган

Бывший российский защитник "Детройта" Владимир Константинов включен в Зал спортивной славы штата Мичиган, сообщает пресс-служба клуба. Он играл за "Ред Уингз" с 1991 по 1997 год, набрав 175 (47+128) очков в 446 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В 1997-м Константиново с "Детройтом" выиграл Кубок Стэнли. Через шесть дней после этого он вместе с Вячеславом Фетисовым и клубным массажистом Сергеем Мнацакановым попали в ДТП. Фетисов и Гнайда получили легкие травмы, а Константинов и Мнацаканов несколько недель провели в коме. В итоге хоккеист оказался прикован к инвалидному креслу, а травмы головы привели к нарушениям речи и памяти.