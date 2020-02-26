Константинов был почетным гостем на матче «Детройта»

Бывший защитник «Детройта» Владимир Константинов был приглашен в качестве почетного гостя на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:4). Трибуны встретили его бурными овациями.

В составе «Красных крыльев» Константинов завоевал Кубок Стэнли-1997. Через шесть дней после победы в финале, взятый напрокат лимузин, в котором Константинов, Вячеслав Фетисов и клубный массажист Сергей Мнацаканов возвращались с командной вечеринки, попал в аварию: машина потеряла управление, вылетела с дороги и врезалась в дерево. Как позднее было установлено, водитель лимузина находился под воздействием марихуаны.

Константинов и Мнацаканов в результате столкновения ударились головами о перегородку в салоне и несколько недель провели в коме. Константинов после выхода из комы оказался прикован к инвалидному креслу, вследствие травм головы у него были нарушены речь и память.

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