18 марта, 23:00

Окулов — о возможной игре между КХЛ и НХЛ: «Будет шикарно, если это станет шагом к возвращению на международную арену»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между сборными КХЛ и НХЛ.

— Что думаете о возможном матче между сборными КХЛ и НХЛ?

— Как для спортсмена — это круто. В таком матче я бы сыграл с большим удовольствием.

— Может ли это привести к возвращению сборной на международную арену?

— Думаю, об этом надо спрашивать больших руководителей. Конечно, как спортсмену, мне хочется, чтобы наши виды спорта начинали возвращаться. Потому что многие спортсмены кладут на это целую жизнь. Очень обидно за наших пацанов, которые пропускают МЧМ. Так что если это станет первым шагом к возвращению, то это будет просто шикарно.

— Есть ли у вас какой-то голод по международным турнирам?

— Конечно, с большим удовольствием хотел бы съездить на какой-то большой турнир: чемпионат мира или Олимпийские игры.

Ранее во вторник стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

Александр Абустин

Константин Окулов
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
  • оппонент

    Как же легко люди ведутся на трёп.

    19.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Лучше бы Трам договорился о более важных вещах... А хоккей, при всем к нему уважении, сегодня не так актуален.

    18.03.2025

  • Bruno Spencer

    НХЛ царю не подчиняется, в отличии от КХЛ, так что еще неизвестно как они отреагируют.

    18.03.2025

  • Gordon

    Если возглавлять нашу команду будет блатной мажор, лучше даже не заикаться

    18.03.2025

    • «Вашингтон» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

    Панарин забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ
