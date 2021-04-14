Конор Шири подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
23:02
Нападающий Конор Шири в ближайшее время подпишет новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение будет рассчитано на два года, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Зарплата 28-летнего хоккеиста составит 1,5 миллиона долларов за сезон.
В нынешнем регулярном чемпионате Шири провел 40 матчей и набрал 19 (11+8) очков. До этого он выступал за «Баффало» и «Питтсбург».
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