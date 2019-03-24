Коннор, Ткачак, Хара – звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня назван форвард "Виннипега" Кайл Коннор, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом" (5:0 ОТ) оформил хет-трик.

Второй звездой дня признан нападающий "Оттавы" Брэди Ткачак​. Американец в матче с "Эдмонтоном"​ (4:3 ОТ) записал на свой счет два гола.

Третьей звездой дня стал защитник "Бостона" Здено Хара. 42-летний хоккеист в матче с "Флоридой" (7:3) отметился голом и результативной передачей.