Коннор подписал 7-летний контракт с «Виннипегом»

«Виннипег» объявил о подписании нового контракта с нападающим Кайлом Коннором. 22-летний американец подписал 7-летнее соглашение.

По информации СМИ, за этот срок хоккеист, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заработает около 50 миллионов долларов.

В прошлом сезоне Коннор в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 66 (34+32) очков. В 6 встречах плей-офф он набрал 5 (3+2) очков.