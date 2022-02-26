Коннор побил достижение Ковальчука за «Виннипег»

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Для 25-летнего американца это 30-я шайба в сезоне. Таким образом, Коннор занял 5-е место в истории франшизы по наименьшему количеству игр для того, чтобы забить 30 голов. Форвард смог преодолеть эту отметку за 52 матча. Российский форвард Илья Ковальчук в сезоне-2002/2003 забросил 30 шайб за 53 игры в составе «Атланты».