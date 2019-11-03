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Коннор, Пастрняк, Риттих — звезды дня в НХЛ

10:25
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Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой назван нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, сделавший два ассиста и забивший победный гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3 ОТ)

Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который набрал 3 (1+2) очка в игре с «Оттавой» (5:2)

Третьей звездой признан вратарь «Калгари» Давид Риттих, отразивший все 43 броска в матче с «Коламбусом» (3:0)

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