Макдэвид встретился с Ягром после 4-го матча финала Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид встретился с экс-форвардом «Питтсбурга» Яромиром Ягром после четвертого матча с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. Фото опубликовал журналист Sportsnet Джин Принсип.

«Ойлерз» выиграли у «Пантерз» в овертайме со счетом 5:4. Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч в серии состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

53-летний Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»: в 1991 и 1992 годах.