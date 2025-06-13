Макдэвид встретился с Ягром после 4-го матча финала Кубка Стэнли
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид встретился с экс-форвардом «Питтсбурга» Яромиром Ягром после четвертого матча с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. Фото опубликовал журналист Sportsnet Джин Принсип.
«Ойлерз» выиграли у «Пантерз» в овертайме со счетом 5:4. Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч в серии состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.
53-летний Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»: в 1991 и 1992 годах.
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|12
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|4
|3
|8
|4
|Питтсбург
|7
|3
|4
|7
|5
|Айлендерс
|6
|3
|3
|6
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
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|0
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|5
|2
|10
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|Тампа-Бэй
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|4
|2
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|4
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|3
|4
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|3
|4
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|6
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|7
|3
|4
|7
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|7
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|4
|7
|8
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|6
|1
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|И
|В
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|О
|1
|Юта
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|5
|2
|10
|2
|Виннипег
|6
|4
|2
|9
|3
|Колорадо
|7
|4
|3
|9
|4
|Миннесота
|7
|4
|3
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|6
|2
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|6
|2
|12
|2
|Эдмонтон
|6
|5
|1
|11
|3
|Сиэтл
|7
|5
|2
|10
|4
|Анахайм
|6
|4
|2
|8
|5
|Сан-Хосе
|6
|3
|3
|6
|6
|Ванкувер
|8
|2
|6
|4
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|6
|1
|5
|2
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20.10
|15.10
|02:30
|Вашингтон – Монреаль
|5 : 4
|15.10
|04:30
|Колорадо – Даллас
|2 : 3 Б
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