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Макдэвид встретился с Ягром после 4-го матча финала Кубка Стэнли

Руслан Минаев

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид встретился с экс-форвардом «Питтсбурга» Яромиром Ягром после четвертого матча с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. Фото опубликовал журналист Sportsnet Джин Принсип.

«Ойлерз» выиграли у «Пантерз» в овертайме со счетом 5:4. Счет в серии стал равным — 2-2. Пятый матч в серии состоится в ночь с 14 на 15 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

53-летний Ягр дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга»: в 1991 и 1992 годах.

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Коннор Макдэвид
Яромир Ягр
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 8 6 2 12
3 Вашингтон 7 4 3 8
4 Питтсбург 7 3 4 7
5 Айлендерс 6 3 3 6
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 8 0 8 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 5 2 10
2 Оттава 7 5 2 10
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Флорида 7 3 4 8
5 Торонто 7 3 4 7
6 Баффало 7 3 4 7
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 6 1 5 4
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 7 5 2 10
2 Виннипег 6 4 2 9
3 Колорадо 7 4 3 9
4 Миннесота 7 4 3 9
5 Сент-Луис 6 3 3 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 6 2 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Эдмонтон 6 5 1 11
3 Сиэтл 7 5 2 10
4 Анахайм 6 4 2 8
5 Сан-Хосе 6 3 3 6
6 Ванкувер 8 2 6 4
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 6 1 5 2
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15.10 02:30 Вашингтон – Монреаль 5 : 4
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