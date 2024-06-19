Макдэвид — единственный игрок, набравший больше 40 очков в одном плей-офф НХЛ в 21 веке

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

27-летний канадец стал первым хоккеистом в XXI веке, который в одном розыгрыше Кубка Стэнли набрал больше 40 очков. Сейчас у него 8 голов и 34 голевые передачи (42 очка).

Ранее только Уэйн Гретцки (43 — в 1998-м, 47 — в 1985-м) и Марио Лемье (44 — в 1991-м) набирали больше очков в одном плей-офф.