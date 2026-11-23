Макдэвид сделал 45 передач за 26 матчей НХЛ — быстрее был только Гретцки

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 45-ю результативную передачу в сезоне-2026/27 уже в 26-м матче регулярного чемпионата НХЛ. 22 ноября канадец ассистировал Касперу Капанену в гостевом матче с «Сент-Луисом» (4:5 Б).

Как сообщил сайт НХЛ, быстрее 45 передач за один сезон набирал только Уэйн Гретцки. Легендарному форварду требовалось по 25 матчей в чемпионатах-1983/84 и 1984/85. Результат Макдэвида занимает третье место среди отдельных случаев достижения этого рубежа в истории лиги.

Передача Макдэвида состоялась на отметке 5:56 первого периода: Капанен открыл счет после паса Коннора Мерфи и капитана «Эдмонтона». В середине второго периода Леон Драйзайтль увеличил преимущество гостей, а к пятой минуте третьего «Ойлерз» вели 4:1.

Однако «Сент-Луис» отыграл три шайбы за заключительные десять минут основного времени. Павел Бучневич сократил отставание, Джимми Снаггеруд сравнял счет, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева.