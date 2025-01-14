Коннор Макдэвид повторил рекорд «Эдмонтона» по победным шайбам

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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:0).

28-летний канадец забил 72 победных гола в составе «Ойлерз», повторив рекорд клуба, ранее принадлежавший Гленну Андерсону. Четвертое место по победным шайбам в истории «Эдмонтона» занимает Уэйн Гретцки (61 победная шайба).

В нынешнем сезоне Макдэвид набрал 59 (17+42) очков в 40 встречах.