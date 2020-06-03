Коннор Макдэвид: «Пора стать частью того, что положит конец расизму в нашем обществе»

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

?Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Как и все, я видел ужасное убийство Джорджа Флойда и чувствовал себя беспомощным, — написал Макдэйвид в Twitter. — Я наблюдал за многочисленными протестами против расизма и социальной несправедливости, которые есть в нашем мире, и понимаю, что нужно проделать больше усилий для воспитания себя самих. Что мне нужно узнавать больше об истории расизма в нашей стране и слушать мнение сообщества афроамериканцев и другие расовых меньшинств, чтобы попытаться понять, как я могу помочь повлиять на позитивные изменения в будущем.

Как молодой белый мужчина и профессиональный спортсмен, я признаю, что мы живем очень привилегированной жизню. Я считаю, что пришло время для всех нас, чтобы выйти из зоны комфорта, не сидеть сложа руки и быть частью того, что положит конец расизму в нашем обществе.