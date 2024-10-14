Коннор Макдэвид объяснил провал «Эдмонтона» на старте сезона в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал неудачный старт сезона для своей команды.

«Ойлерс» уступили в трех домашних играх с общим счетом 3:15. В ночь на 14 октября «Эдмонтон» проиграл «Калгари» (1:4).

«Наша игра с шайбой была плохой во всем, ребята часто ее теряли, она не держалась на клюшках, отдавали неточные пасы. Когда вы не владеете шайбой чисто, сложно генерировать моменты в нападении. В конечном счете наша игра просто недостаточно хороша», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В следующем матче «Эдмонтон» примет «Филадельфию» 16 октября.