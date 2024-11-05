Макдэвид — о возвращении на лед: «Ощущения довольно приятные»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам в составе команды.
«Ощущения довольно приятные. Я делаю много разных вещей, и медицинский персонал вместе с командой понимают, что пытаюсь найти баланс. Я еще не разговаривал с главным терапевтом, но надеюсь, что я вернусь раньше, чем мы изначально думали», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
27-летний канадский нападающий травмировал лодыжку 29 октября во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:6) и покинул лед на 37-й секунде.
Несмотря на участие в утренней тренировке перед игрой с «Нью-Джерси», Макдэвид не сможет принять участие в матче.
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|12
|11
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|2
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|11
|8
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|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Юта
|12
|5
|7
|13
|5
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|12
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
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|7
|Колорадо
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
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|7
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|И
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|О
|1
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|2
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|15
|3
|Ванкувер
|10
|5
|5
|13
|4
|Эдмонтон
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
|12
|6
|6
|13
|6
|Сиэтл
|13
|5
|8
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|7
|Анахайм
|11
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