Макдэвид — о возвращении на лед: «Ощущения довольно приятные»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился впечатлениями от возвращения к тренировкам в составе команды.

«Ощущения довольно приятные. Я делаю много разных вещей, и медицинский персонал вместе с командой понимают, что пытаюсь найти баланс. Я еще не разговаривал с главным терапевтом, но надеюсь, что я вернусь раньше, чем мы изначально думали», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

27-летний канадский нападающий травмировал лодыжку 29 октября во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (1:6) и покинул лед на 37-й секунде.

Несмотря на участие в утренней тренировке перед игрой с «Нью-Джерси», Макдэвид не сможет принять участие в матче.