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Коннор Хеллибак: «Виннипег» очень близок, чтобы стать династией»

11:12
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Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак считает, что даже несмотря на неудачу во втором раунде плей-офф НХЛ, у команды перспективное будущее. Вратарь уверен, что игроки достаточно мотивированны, и в следующем сезоне их ждут только победы.

«Мы очень близки к тому, чтобы побеждать сериями и стать династией, - приводит официальный русскоязычный сайт НХЛ слова Хеллибека. - Осталось решить пару вопросов, и все будет в порядке.

Не хочется терять год, гадая, какие цели ставит команда. Клубу нужна победа, мы хотим победить прямо сейчас. Осталось найти несколько недостающих фрагментов, чтобы сложилась вся мозаика. Я уверен в этом. И мое мнение не изменится к следующему сезону. Наша команда хочет победить прямо сейчас, и мы сделаем все, что для этого нужно».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Виннипег» в четырех матчах проиграл «Монреалю» (0-4).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/hellebuyck-jets-mogut-stat-dinastiei/c-325284146

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