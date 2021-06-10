Коннор Хеллибак: «Виннипег» очень близок, чтобы стать династией»

Голкипер «Виннипега» Коннор Хеллибак считает, что даже несмотря на неудачу во втором раунде плей-офф НХЛ, у команды перспективное будущее. Вратарь уверен, что игроки достаточно мотивированны, и в следующем сезоне их ждут только победы.

«Мы очень близки к тому, чтобы побеждать сериями и стать династией, - приводит официальный русскоязычный сайт НХЛ слова Хеллибека. - Осталось решить пару вопросов, и все будет в порядке.

Не хочется терять год, гадая, какие цели ставит команда. Клубу нужна победа, мы хотим победить прямо сейчас. Осталось найти несколько недостающих фрагментов, чтобы сложилась вся мозаика. Я уверен в этом. И мое мнение не изменится к следующему сезону. Наша команда хочет победить прямо сейчас, и мы сделаем все, что для этого нужно».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Виннипег» в четырех матчах проиграл «Монреалю» (0-4).