Коннолли сменил "Вашингтон" на "Флориду"

"Флорида" объявила о переходе из "Вашингтона" нападающего Бретта Коннолли. 27-летний канадец подписал четырехлетний контракт. Финансовые подробности сделки не разглашаются.
В прошедшем сезоне Коннолли сыграл в 81 матче регулярного чемпионата и набрал 26 (22+24) очков. Также он отметился двумя голами в 7 играх плей-офф.
The @FlaPanthers add a #StanleyCup champion in @bconnolly8! #NHLFreeAgency— NHL (@NHL) 1 июля 2019 г.
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