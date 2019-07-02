Коннолли сменил "Вашингтон" на "Флориду"

"Флорида" объявила о переходе из "Вашингтона" нападающего Бретта Коннолли. 27-летний канадец подписал четырехлетний контракт. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

В прошедшем сезоне Коннолли сыграл в 81 матче регулярного чемпионата и набрал 26 (22+24) очков. Также он отметился двумя голами в 7 играх плей-офф.

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