Коньков: «У «Вегаса» один из самых успешных проектов в истории НХЛ»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли.

«У «Вегаса» достаточно успешный проект, один из самых успешных в истории НХЛ, — цитирует «РБ Спорт» Конькова. — Понятно, что их акции взлетели. Хоккей полюбился в Вегасе, там делают достаточно большое шоу. Огромное количество болельщиков приезжают туда на игры из разных городов. Российские фанаты тоже были на матчах. Руководители, менеджеры команды и тренерский состав провели большой объем работы. Они сделали боеспособный коллектив, который на протяжении всех этих шести лет никогда не был аутсайдером в НХЛ».

В финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 4-1. Это первая победа «Голден Найтс» в Кубке Стэнли.