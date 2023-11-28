Коньков: «Мастерство у Воронкова есть, он может показывать в НХЛ свою игру»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о рекорде российских игроков «Коламбуса», установленном в матче с «Бостоном» (5:2). Впервые в истории НХЛ четыре разных россиянина из одной команды забили голы в одной встрече.

«Трудно говорить, по какой причине Воронков хотел уехать из «Коламбуса». Возможно, его что-то там не устраивало. В любом случае пока что рано делать выводы. Сезон в НХЛ только два месяца идет. Многие ребята, которые были там и вернулись, говорили, что им стоило еще там поиграть и научиться всем нюансам, чтобы можно было показывать свою игру. Мастерство у Воронкова есть, он может показывать в НХЛ свою игру. Что касается рекорда, то я рад за всех ребят», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В игре против «Бостона» заброшенными шайбами отметились россияне Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.