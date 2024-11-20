Коньков оценил игру Овечкина в НХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил результаты капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.
«В межсезонье было огромное множество разговоров вокруг Овечкина. Никто не ожидал, что сейчас он будет возглавлять таблицу лучших снайперов сезона. Действительно, он делает все те же самые броски, которые он делал. Главное, чтобы травма, которую он получил, не имела последствий, и чтобы Александр продолжал радовать нас своими голами и приближался к заветному рекорду Гретцки. За этой погоней следит все хоккейное сообщество», — сказал Коньков «РБ Спорт».
На счету Овечкина в НХЛ 868 голов в 1444 матчах лиги. Российскому форварду до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки осталось забросить 26 шайб.
Источник: «РБ Спорт»
Положение команд
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Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
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|Тампа-Бэй
|17
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|7
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|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
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|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|2 : 1 Б
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|3 : 4
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