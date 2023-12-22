Коньков хочет верить, что у Овечкина пойдут голы

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил успехи форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который в игре с «Коламбусом» (3:2 ОТ) прервал свою 14-матчевую безголевую серию.

«Хотелось бы верить в то, что теперь у Овечкина дела пойдут в гору. Конечно, сложно быть провидцем в таких вещах, но хотелось бы верить в то, что у Александра пойдут голы. Он отдает передачи и помогает команде. Было бы здорово, чтобы он делал свой вклад в успехи команды. Посмотрим, что будет дальше. Время покажет. Прогнозировать что-либо сейчас сложно», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард сыграл 30 матчей за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.