НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Коньки, в которых играл вратарь сборной США во время «Чудо на льду» проданы почти за 100 тысяч долларов

10:55
«Чудо на льду». Фото imasportsphile.com.
«Чудо на льду». Фото imasportsphile.com.
Теги:

Коньки экс-голкипера сборной США Джима Крэйга, в которых он выступал на олимпиаде в 1980 году в составе сборной США, были продана на аукционе, сообщает Sports Collectors Daily.

Покупатель заплатил за них 97 тысяч 710 долларов. В этих коньках Крэйг играл в матче против команды СССР (4:3), который вошел в историю, как «Чудо на льду». Эта победа сборной США была одним из самых больших успехов в истории американского спорта.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир