Конгресс украинцев Канады призвал правительство запретить Овечкину въезд в страну

Конгресс украинцев Канады обратился к правительству с просьбой запретить российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину въезд в страну, сообщает Washington Hockey Now.

По информации источника, представители общественной организации написали письмо, в котором попросили отказать форварду в визе для въезда. Причиной для такого решения были названы политические взгляды игрока.

В запросе указана дата 23 января 2023 года. «Вашингтон» должен сыграть с «Торонто» 30 января в Онтарио. Также у «Кэпиталз» запланирован матч против «Монреаля» в Квебеке на 7 апреля 2023 года.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 803 заброшенные шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.