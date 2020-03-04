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«Конек порезал только веко». Бойчак рассказал о своем самочувствии

4 марта 2020, 23:55
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Защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:6). Он получил удар коньком в лицо.

— Спасибо за сообщения и слова с поддержкой, — написал Бойчак в Twitter. — Я очень вам благодарен. Знайте, что я получил все послания.

К счастью, конек порезал только веко. Извините, что поздно сообщаю. Функция распознавания по лицу не работала.

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