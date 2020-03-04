«Конек порезал только веко». Бойчак рассказал о своем самочувствии

Защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:6). Он получил удар коньком в лицо.

— Спасибо за сообщения и слова с поддержкой, — написал Бойчак в Twitter. — Я очень вам благодарен. Знайте, что я получил все послания.

К счастью, конек порезал только веко. Извините, что поздно сообщаю. Функция распознавания по лицу не работала.

Thank you to everyone for the positive messages and thoughts! I am extremely grateful. Please know they did not go unheard. Luckily for me the skate only cut my eyelid. Sorry for the late response...facial recognition wasn't working... thank you again my friends. Johnny B — Johnny Boychuk (@joboych) March 4, 2020

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