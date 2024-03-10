Комментатор Майков считает, что обмен Бучневича сделал бы «Рейнджерс» фаворитом

Комментатор Филипп Майков, ведущий YouTube-канала «ХоккейФил», поделился мнением о несостоявшемся обмене российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича в «Рейнджерс».

«Вроде как это все уже было оговорено. Но я, честно говоря, посмотрел просто платежку «Рейнджерс», а кого там менять? То есть, понятно, «Сент-Луис» удержал бы половину, скорее всего, а у «Рейнджерс» все равно денег нет. Там вообще все под завязку. И единственный вариант, который я могу себе представить [в качестве компенсации], это Капо Какко. Потому что менять кого-то из линии обороны, ну а куда? Нет, у «Рейнджерс», кстати, прикольная оборона, на самом деле, кто бы что ни говорил, она очень разносторонняя. Там есть игроки в обороне, у кого заканчивается контракт, но отдавать Линдгрена и Густаффссона — как-то странно», — цитирует Майкова «Газета.ru».

В текущем сезоне НХЛ на счету 28-летнего нападающего 48 (24+24) очков в 62 играх при показателе полезности +6. Его контракт с «Сент-Луисом» действует до конца следующего сезона.