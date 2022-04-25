Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:47

«Там, где большие деньги, наших не трогают». Губерниев — о встрече российских хоккеистов с Байденом

Губерниев отреагировал на встречу российских хоккеистов «Тампы» с Байденом
Владислав Флегонтов
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на встречу российских хоккеистов «Тампы» с президентом США Джозефом Байденом.
«Там, где большие деньги, наших не трогают. Но вы поймите еще один момент: если не будет русских в НХЛ, то лига станет беднее и с финансовой точки зрения, и с точки зрения игры, — сказал Губерниев «СЭ». — Но, если взять политику FIS, то там уже другая история. У нас есть Большунов — ярчайшая звезда. Есть Непряева — олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира. А там, где мы проявляем себя на невероятной высоте».

Также комментатор сравнил НХЛ и UFC, где продолжают выступать россияне.

«Достаточно привести пример НХЛ и UFC. Даже в Bellator выступают наши ребята. Да, без флага, но выступают. Что касается нашей истории, то да, Байден встретится с нашими хоккеистами, пожмет им руки, и ни о каких санкциях речь не пойдет. Поэтому нужно повышать наш престиж на мировой арене. Выше знамя российского спорта! Это касается всех видов спорта», — сказал Губерниев «СЭ».
Прием обладателей Кубка Стэнли в Белом доме у президента США является традицией. В этом году хоккеисты «Тампы», завоевавшие Кубок Стэнли в 2020 и в 2021 году, проводят встречу за две победы, так как в прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса.
В составе «Тампы» выступают российские хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

НХЛ
Дмитрий Губерниев
13
4
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющев опасается за россиян «Тампы» на встрече с Байденом
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 79 25 54 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
25.04 02:00
Монреаль – Бостон
 3 : 5
25.04 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 4 : 8
25.04 02:00
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 Б
25.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 1
25.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 5 ОТ
25.04 03:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
25.04 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 4 : 5 Б
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости