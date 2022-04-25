Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на встречу российских хоккеистов «Тампы» с президентом США Джозефом Байденом.

«Там, где большие деньги, наших не трогают. Но вы поймите еще один момент: если не будет русских в НХЛ, то лига станет беднее и с финансовой точки зрения, и с точки зрения игры, — сказал Губерниев «СЭ». — Но, если взять политику FIS, то там уже другая история. У нас есть Большунов — ярчайшая звезда. Есть Непряева — олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира. А там, где мы проявляем себя на невероятной высоте».

Также комментатор сравнил НХЛ и UFC, где продолжают выступать россияне.

«Достаточно привести пример НХЛ и UFC. Даже в Bellator выступают наши ребята. Да, без флага, но выступают. Что касается нашей истории, то да, Байден встретится с нашими хоккеистами, пожмет им руки, и ни о каких санкциях речь не пойдет. Поэтому нужно повышать наш престиж на мировой арене. Выше знамя российского спорта! Это касается всех видов спорта», — сказал Губерниев «СЭ».

Прием обладателей Кубка Стэнли в Белом доме у президента США является традицией. В этом году хоккеисты «Тампы», завоевавшие Кубок Стэнли в 2020 и в 2021 году, проводят встречу за две победы, так как в прошлом году мероприятие отменили из-за коронавируса.

В составе «Тампы» выступают российские хоккеисты Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.