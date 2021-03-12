Комиссионер НХЛ заявил, что в следующем сезоне лига вернется к привычному формату дивизионов

В НХЛ ожидают, что следующий сезон пройдет «в формате очень близком к нормальному, если не полностью нормальном».

«Мы надеемся на это, строим наши планы исходя из этого. Мы настроены оптимистично и верим, что сможем начать следующий сезон вовремя», — сказал комиссионер лиги в интервью Гэри Беттмэн в интервью пресс-службе НХЛ.

Под этим Беттмэн понимает возвращение к чемпионату из 82 игр с возможностью зрителей посещать матчи без каких-либо ограничений и к привычному делению клубов на дивизионы. В этом году чемпионат состоит из 56 матчей, а клубы распределены по временным дивизионам из-за ограничений на пересечение границы между США и Канадой.

«Мы часто проводим опросы болельщиков, и эти исследования показывают, что две трети из них довольны нашей работой в этом году, и приблизительно столько же считают, что нам стоит вернуться к традиционному формату сезона, — сказал комиссионер. — Я считаю, что это правильно. Болельщики все видят и понимают, некоторые наши шаги в этом уникальном сезоне представляются им очень интересными, но мне кажется более логичным традиционное деление на дивизионы, и эту точку зрения разделяет большинство».

Новый 32-й клуб НХЛ «Сиэтл» войдет в Тихоокеанский дивизион, а «Аризона» переместится из Тихоокеанского в Центральный.