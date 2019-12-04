Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дэйли выступили с заявлением в связи с отставкой Билла Питерса с поста главного тренера «Калгари» из-за расистских высказываний в адрес нападающего Акима Алиу.

— Мы рады, что встретились сегодня с Алиу и провели продуктивный и откровенный разговор, — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ. — Сегодняшняя дискуссия является частью более широкого и тщательного анализа, который проводит Лига. У нас общая цель: сделать хоккей открытым и инклюзивным видом спорта на всех уровнях.

У НХЛ не будет дальнейших комментариев до окончания заседаний Совета попечителей в следующий понедельник и вторник.